Засипають артилерією, – голова Авдіївської ВЦА розповів про ситуацію поблизу Донецька

На Сході країни ситуація залишається напруженою. Одним із найгарячіших напрямків бойових дій є Авдіївський.

окупанти намагаються просунутися

Там вже кілька днів поспіль не змінюється ситуація щодо постійних обстрілів та намагань російських окупантів наступати. Про це 24 каналу розказав голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

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За його словами, під регулярними обстрілами перебуває уся лінія фронту довкола Авдіївки. Зокрема мова йде про Красногорівку, Кам'янку, Веселе, Піски та інші населені пункти. Крім того, загарбники постійно роблять спроби прориву.

Безпосередньо в Авдіївці вуличних боїв немає. Як пояснив Барабаш, для цього росіянам потрібно дуже багато зробити. Однак такі бої тривають у Пісках, де українських захисників весь час засипають артилерією. Попри це, вони стійко тримають оборону.

Три дні поспіль немає жодного просування з їхнього боку. Вони постійно намагаються просунутися, але у них це не виходить,

– підсумував голова Авдіївської ВЦА.

Віталій Барабаш про ситуацію в Авдіївці та Пісках: дивіться відео

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