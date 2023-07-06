У Зеленського відреагували на заяву одіозного Піскуна про втрати ЗСУ

Проросійський політик, ексгенпрокурор Святослав Піскун цинічно бреше й поширює пропагандистські ІПСО про втрати бійці ЗСУ. До того ж у ролику політик часів Януковича зачепив головного сержанта 47-ї бригади Валерія Маркуса.

Це 24 Каналу прокоментував радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він вкотре нагадав, хто може висвітлювати події, які відбуваються на фронті, та наголосив, що одіозний політик Піскун точно не входить до числа спікерів війни.

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Слухайте перевірені джерела

Насамперед війну в Україні коментує Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський, який щодня проводить Ставки й володіє всією інформацією.

Про бойові діє розповідають Генштаб ЗСУ, безпосередньо Валерій Залужний, й командувачі напрямків. Вони перебувають в оперативній обстановці й розуміють, що відбувається. Крім того, представники розвідки – Кирило Буданов й Василь Малюк.

Є медійні військовослужбовці, які перебувають на передньому краї, але знаходять час, щоб розповісти. Це перевірені джерела,

– сказав Подоляк.

Також ситуацію на фронті коментують експерти. Вони можуть не знати деталей, але розуміють логіку того, що відбувається.

"Мені дивно, що хтось виходить і робить заяви невідповідно до того хто він і що він сьогодні. Не звертайте увагу на персонажів, які ні з того ні з сього щось коментують. У них є корисливі мотиви, аби пробитися на інший рівень. Спокійно до цього ставимося", – зазначив радник голови ОПУ.

Головний сержант 47-ї бригади Валерій Маркус відреагував на звинувачення, назвавши усі слова Піскуна про втрати брехнею. За словами військового, за місяць штурмових дій його бригада втратила менш як 2% бійців (враховуючи зниклих безвісти).

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