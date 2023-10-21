"Не встиг почути вальс Мендельсона": загинув воїн Руслан Ружицький, який 5 років захищав Україну

У боях за Україну загинув 26-річний український військовий Руслан Ружицький з Вінничини. Він захищав нашу державу від ворога 5 років.

Про смерть бійця повідомив батько Героя Юрій Ружицький – він опублікував щемливий допис у пам'ять про сина. Життя бійця обірвалося 17 жовтня.

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"Він не встиг почути вальс Мендельсона. Не встиг почути дзвінкий сміх своїх майбутніх дітей. Моїх майбутніх онуків... яких ніколи, ніколи, ніколи не буде. Хоча обіцяв мені, що от, після війни... Не буде... вже ніколи не буде... Тебе забрали у мене, сину. Тебе і все, все, все... Залишилась тільки моя скривавлена душа. І люта, безмежна, всеосяжна ненависть до тих, хто в цьому винен", – написав батько воїна.



Життя українського захисника обірвалось на 26 році життя / Фото з фейсбуку

В останню путь Руслана проведуть 22 жовтня у селі Парпурівці Вінницької області.

Україна платить високу ціну за свободу

Раніше ми писали, що на Запоріжжі загинув український військовий, боєць бригади "Червона калина" Нацгвардії Михайло "Мірча" Мовчан. Йому назавжди залишилось 24 роки. Його сестру російська ракета вбила під час удару по Вінниці у липні 2022 року.

Також на фронті загинув випускник Харківського університету Сковороди Володимир Геращенко. Він загинув під час бойового завдання біля населеного пункту Подоли Харківської області.

24 Канал висловлює співчуття рідним та друзям загиблого воїна. Світла пам'ять! Завжди пам'ятатимемо героїв, які ціною власного життя боронять наше майбутнє.