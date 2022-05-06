І після 9 травня війна буде продовжуватись, – Денисенко

Наближається 9 травня – умовна психологічна дата, яка важлива для російського диктатора Путіна.

Однак війна триватиме і після цієї дати. Про це 24 каналу сказав радник міністра внутріщніх справ Вадим Денисенко.

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За його словами, у цьому випадку говорити про те, що Росія отримає якісь "здобутки" до цього часу, ми точно не можемо. Однак до завершення бойових дій ще далеко.

Після 9 травня, на жаль, настане 10 травня і буде продовжуватись війна,

– сказав Денисенко.

Ба більше, не можна й говорити про те, що росіяни втомляться і скажуть, що закінчують війну. Цього зарано чекати.

Плани Кремля

"В принципі, зараз в Кремлі, наскільки я можу судити, зараз приймають для себе рішення, що будуть робити далі із окупованими територіями – чи оголошуватимуть там умовні республіки, чи анексовуватимуть їх", – додав Денисенко.

У Москві думки щодо цього розходяться. Річ у тім, що у глави Кремля Путіна зараз немає розуміння того, що саме відбувається на цих територіях. Він не довіряє попередній команді.

Росія готується до провокацій

Росіяни активно готуються до святкування 9 травня. Вони роблять усе можливе, щоб приурочити до події якусь "перемогу" у війні з Україною.

У Міністерстві оборони України повідомили, що для російської влади дата 9 травня стала "сакральною". Зважаючи на це, тоді в Україні можуть бути провокації або загострення ситуації на фронті.

За даними української розвідки, російські загарбники таки готують "парад" 9 травня у перетвореному на руїни Маріуполі. Наразі там триває масштабна пропагандистська кампанія.

Росія цього дня може вдатись до нових провокацій. Тому українцям важливо бути пильними та дотримуватись простих правил. Зокрема, Денисенко наголосив, що категорично заборонено відвідувати ліси та лісопосадки у регіонах, де тимчасово перебували ворожі війська, – на Київщині, Сумщині, Чернігівщині тощо.

Також українців просять утриматись від масових зібрань.

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