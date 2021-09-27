Після арешту в Італії: ексглава уряду Каталонії Пучдемон повертається у Бельгію

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон повернеться до Бельгії після того, як його заарештували в Італії. Це відбудеться 27 вересня.

Пучдемон заявив, що хоче взяти участь у засіданні комітету в Європарламенті у Брюсселі. Однак він оголосив, що через кілька днів повернеться до Італії для слухань у справі.

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Суд у Сассарі на Сицилії вже 4 жовтня має розглянути запит Іспанії щодо екстрадиції Пучдемона.

Чому політика заарештували

Пучдемона затримали в аеропорту Альгеро 24 вересня на підставі європейського ордера на арешт. Його видала Іспанія, яка звинуватила євродепутата в підбурюванні до заколоту.

Правоохоронці стверджували, що Пучдемон у 2017 році допоміг організувати референдум про незалежність, який іспанські суди визнали незаконним.

Європарламент у березні позбавив Пучдемона імунітету, яким він користувався з 2019 року. Політик жив в добровільному вигнанні у Бельгії.

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Що цьому передувало