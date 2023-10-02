Після "Барині": в ГУР анонсували ще операції "з цікавими назвами"

Українська розвідка анонсувала нові операції "з цікавими назвами". Представник розвідки запевнив, що ще будуть новини, які пов'язані між собою певною логікою і легендами.

За словами Андрія Юсова, які він сказав у ефірі "Свобода. Ранок", про це можна буде поговорити пізніше. Натомість значення "Барині" розвідка наразі не розповідає, пише 24 Канал.

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Що відомо про нові операції наших розвідників

У нас будуть ще новини, операції з цікавими назвами, які пов'язані між собою певною логікою і легендами, тому про це можемо пізніше поговорити,

– запевнив Юсов.

За його словами, операція "Бариня", яку реалізувала українська розвідка, тривала 4 місяці з моменту, коли представники Головного управління розвідки Міноборони України вийшли на російського лейтенанта Данила Алфьорова.

Що розвідники розповіли про операцію "Бариня"

Андрій Юсов уточнив, що наша розвідка збирає інформацію про контрактників, про примусово мобілізованих, про кадрових військових.

Саме тоді розвідники звернули увагу на те, що у Росії була особа, яка, бувши кадровим військовим, добровільно звільнилась з лав російської армії й фактично, швидше за все, була примусово мобілізована або змушена до підписання контракту.

Зрештою, так і вийшло – Алфьоров виявився людиною з громадянською позицією, який від початку засуджував злочинну війну й агресію Росії проти України та не бажав вступати до лав збройних сил, але фактично був змушений до цього. І в його діях була значна складова – це його позиція,

– заявив представник розвідки.

Він пояснив, що за ці 4 місяці Україна отримала важливу інформацію для нашого сектору безпеки та оборони, яка стала цінною і для збереження життів наших захисників, і для викриття плану ворога.

Зокрема, Алфьоров увесь цей час з нашими розвідниками зміг переконати й перевести в український полон ще 11 російських військовослужбовців. І тільки коли сам Алфьоров почав піддаватись тиску та на добу був прив'язаний до дерева, то стало зрозуміло, що його перебування у збройних силах Росії нічим добрим для нього не завершиться.

Андрій Юсов розповів, що наразі на місці служби російського військового тривають перевірки та працюють представники ФСБ.

Операція "Бариня" та "Синиця": коротко