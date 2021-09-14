Після Іди удар завдає Ніколас: на США насувається небезпечний ураган

Новий удар стихії після Іди загрожує США. На Техас насувається Ніколас – тропічний штом, який встиг перерости в ураган. Він рухається зі сторони Мексиканської затоки.

Ніколас продовжує набирати силу. Для деяких прибережних районів вже випустили штормове попередження.

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Ураган може спрвовокувати зливи та повені

Ураган, якому наразі присвоїли першу категорію, може не обмежитись територією Техасу, а зачепити також Луїзіану та Мексику. Синоптики кажуть: Ніколас може спровокувати зливні дощі та навіть повені. Наразі швидкість вітру в епіцентрі урагану сягає 120 кілометрів на годину, пориви – до 153 кілометрів на годину.

Грег Еббот – губернатор штату Техас, на який дар стихії буде найбільшим, вже заявив, що рятувальні групи розмістили вздовж узбережжя та в Х'юстоні.

Це місто дуже стійке. Ми знаємо, що нам потрібно робити. Ми знаємо про підготовку,

– сказав мер Х'юстона Сильвестер Тернер.

Людей закликали залишатись максимально вдома та уникати поїздок. Також 14 вересня не працюють місцеві школи і центри вакцинації.

Дивіться відео з Техасу / Відео з соцмереж:

США нещодавно зіткнулись з ураганом Іда

Сполучені Штати лише оговтуються від наслідків урагану Іда. Жертвами стихії стали щонайменше 70 людей. Лише в Луїзіані негода забрала життя 15 осіб. Урагану присвоїли 4 категорію з 5 можливих, проте згодом її послабили до 3-ої. Стихія навіть дісталась до Нью-Йорка, де оголосили режим надзвичайної ситуації.