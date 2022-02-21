Після Козака: глава зовнішньої розвідки теж заговорив про "приєднання Донбасу до Росії"

Глава зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив про підтримку "приєднання Донбасу до Росії". Перед ним про це говорив і Дмитро Козак.

Спершу заступник голови адміністрації президента Росії та представник держави-агресорки у нормандському форматі, а згодом і очільник зовнішньої розвідки Росії зробили відповідні заяви на засіданні радбезу, яке проходить 21 лютого, повідомляє 24 канал.

До теми Козак на Радбезі у Путіна запитав, чи пора приєднувати Донбас

Наришкін підтримав "приєднання Донбасу до Росії"

Глава зовнішньої розвідки Росії сказав, що підтримує пропозицію "про входження окупованого Донбасу до складу Росії". Володимир Путін відповів йому, що це питання поки не обговорюють.

Нагадаємо, Козак під час засідання радбезу, на якому мали розглядати питання лише визнання бойовиків, наприкінці своєї промови запитав Путіна, чи той хоче дізнатись його думку щодо "приєднання Донбасу". Мовляв, це "питання" слід обговорити.

Засідання радбезу Росії: що відомо

Російський радбез зібрався 21 лютого на засідання, на якому обговорюють питання Донбасу.

На цьому ж зібранні глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив свою зустріч з американським колегою Ентоні Блінкеном. Вона запланована на 24 лютого.

Водночас Володимир Путін заявив, що рішення щодо визнання бойовиків на Донбасі приймуть вже 21 лютого.

Зверніть увагу – Путін для себе вирішив воювати, – Фейгін: дивіться відео