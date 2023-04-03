Скоро буде наступний, – екскерівник кримінальної розвідки про стиль ліквідації Татарського

Ліквідація російського пропагандиста Владлена Татарського – умовна демонстрація сили двох напрямків. Фронт подій переноситься з зовнішніх позицій на внутрішні.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур. Він наголосив, що це гарний дзвіночок, який свідчить про умовне відкидання ворога далі.

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Дві мети ліквідації Татарського

Перша – показати Євгєнію Пригожину його місце, зазначив Валерій Кур. Друга – натякнути Владіміру Путіну, що в Росії формується певна група, яка може очолити країну після державного перевороту. При чому їх може бути декілька.

"Ми бачимо, що Патрушев підтягнувся до Ковальчука, який у свій час виховав Путіна як керівника ідейної імперії. Але він наразі все втратив. Золотов теж підтягнувся до Ковальчука – всі йдуть до сильного. Тобто вже починає формуватися група, яка після держперевороту, хоче очолити керівництво Росії", – сказав екскерівник управління кримінальної розвідки.

Валерій Кур про ліквідацію Татарського: дивитись відео

У цих процесах заважає Пригожин, відзначив експерт. Також в ефірі 24 Каналу прозвучало ім’я журналіста Антона Красовського – чи може він бути наступним після Татарського?

"Він захвилювався, бо він "шістка". Фронт переноситься з зовнішніх позицій на внутрішні. Це дає гарний сигнал – увага, скоро відвинемо ворогів глибше. Буде складно, але вже почалося", – наголосив спікер.

Зазначимо, Антон Красовський – російський пропагандист, який у 2022 році закликав топити та спалювати українських дітей. Навіть його "колеги" не оцінили і не підтримали таких заяв. Неймовірно, але росіяни й тут все перекрутили, назвавши Красовського "українським агентом".

Ліквідація Татарського: що відомо