Після масованих бомбардувань окупантами "Азовсталі" загинули дві цивільні жінки

У понеділок, 2 травня, росіяни сильно обстріляли завод "Азовсталь". Нині стало відомо, що внаслідок цієї атаки загинули 2 цивільні жінки.

Українські захисники вкотре закликали окупантів до термінового введення режиму припинення вогню.

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Що трапилось

2 травня бійці полку "Азов" повідомили, що окупанти обстрілюють територію заводу. Зокрема під удар потрапляють споруди, де ховаються мирні жителі.

Окупанти використовували авіацію, танки та навіть корабельну техніку для атаки.

Деякі укриття завалилися. Після того, як захисники відкопали деякі приміщення, вони знайшли групу цивільних людей, серед яких – 2 померлі жінки.

Чоловік, який перебував із ними, розповів, що дівчата хотіли евакуюватись та збирались додому. Але внаслідок сильного удару по укриттю загинули. Також він повідомив, що через атаки росіян десятки людей поранені – з переломами рук та ніг.

Наслідки обстрілу "Азовсталі" 2 травня / Фото полку "Азов" (18+)

Після вчорашніх масованих авіабомбардувань території заводу "Азовсталь" російськими окупантами стало відомо про загибель двох цивільних жінок. Закликаємо до термінового введення режиму припинення вогню та продовження евакуації громадян на безпечні території, контрольовані Україною,

– написали українські захисники.

Що відомо про ситуацію на заводі "Азовсталь":

Більш ніж 50 днів на території заводу перебували майже 1 500 людей. Багато цивільних вирішили заховатися там, адже лише полк "Азов" може захистити їх від масових звірств росіян і примусової депортації.

В укриттях заводу здебільшого – жінки, діти та літні люди. Вони живуть окремою комуною й виживають без ліків та з мізерними запасами продовольства.

Попри те, що там ховаються цивільні, росіяни активно обстрілюють та бомбардують "Азовсталь". Все тому, що територію досі контролюють українські захисники.

Зокрема близько тижня тому окупанти скинули бомбу на укриття, яке слугувало військовим госпіталем. Там перебували поранені. Тоді внаслідок дій окупантів постраждали понад 600 людей.

Через тиск української влади та міжнародних організацій Путін наприкінці квітня погодився дати зелений коридор з "Азовсталі". Але як тільки остання людина з першої групи покинула територію, окупанти знову почали обстрілювати та бомбардувати завод.

Наразі на територію з Запоріжжя вдалося вивезти лише 100 маріупольців. Близько 2 тисячі людей нині перебувають у Бердянську – їх не пропускають далі російські бойовики. Загалом лише 3 з 14 автобусів змогли дістатися до Запоріжжя. Окрім цього, частина цивільних ще залишилась на території заводу.

Зауважимо, що військові з 12 бригади оперативного призначення Національної гвардії просять евакуювати з "Азовсталі" всіх українських захисників, які обороняють Маріуполь. Вони перебувають у надскладних умовах вже 67 днів.

Важливо – окупанти розпочали штурм "Азовсталі", евакуюватись вдалось не всім: дивіться відео