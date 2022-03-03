Після масовиних обстрілів: 54 дитини з гімназії для незрячих евакуювали до Львова

До Львова евакуювали 54 дитини з харківської гімназії для незрячих. Їх супроводжують співробітники закладу, а також рідні.

Валентина Бутенко – керівниця ГО "Право вибору" – заявила, що до вокзалу дітей доправили спеціальними автобусами. Наразі потяг з евакуйованими вже у дорозі.

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Ще 11 дітей відмовилися вирушати в евакуацію. Наразі вирішують, де їх поселити. У приміщеннях гімназії більше нікого немає.

Будівля гімназії розташована на вулиці Сумській. Під час авіанальоту на центр Харкова 1 березня ракета росіян влучила у будинок навпроти спецшколи,

– мовиться у повідомленні.

На щастя, діти не постраждали. Директор гімназії отримав легше поранення. Внаслідок удару у закладі повибивало вікна, двері, зникли вода та світло.

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