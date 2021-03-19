Після масового вбивства азійців у Атланті в США почалися нові антирасистські протести

Після кривавої стрілянини у штаті Джорджія по всій країні у США спалахнули масові протести. Новий антирасистський рух просувають у мережі під хештегом #StopAsianHate.

8 людей вбили у 3 спа-салонах Атланти 16 березня. Після цього сотні людей вийшли на протести: люди кажуть, що страждають від сплеску ненависницької риторики й насильницьких атак щодо американців азійського походження.

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Чого бояться азійці у Сполучених Штатах Америки

Учасниця демонстрації у Вашингтоні Джанет Намкун розповіла журналістам, що зла і розлючена: "Я знаю людей, яких лаяли брудними словами, і які щодня бояться за своє життя, щойно виходять на вулицю".

Проблеми в американців азійського походження (а мовиться саме про них) в Штатах були й раніше. Але стрілянина в Атланті, коли загинули 8 людей і більшість із них – азійці, стала останньою краплею у чаші терпіння.

З 17 березня у твіттері, інстаграмі та інших соцмережах люди поширюють тисячі дописів із хештегом #StopAsianHate. Американці розповідають свої історії хейту й расизму, а також висловлюють підтримку азійцям.

Тут варто зауважити, що антиазійські настрої серед частини американців почали ширитися після початку пандемії COVID-19. Тоді влада (зокрема, 45 президент Дональд Трамп) різко критикувала Китай.

The Hill пише, що тоді кількість хейту у бік американців азійського походження у твіттері підскочила на 900%.

Протести у США під гаслом #StopAsianHate: фото та відео з соцмереж

Нагадаємо, у США у травні 2020 року дії поліцейських призвели до смерті афроамериканця Джорджа Флойда . Це спричинило масові протести по всій країні та значну активізацію руху

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