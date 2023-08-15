Після нічого удару у Львові перекривали вулицю Ряшівську: транспорт змінював рух
Джерело:Андрій Садовий
Росія у ніч проти 15 серпня атакувала Львів та регіон. Є влучання в житлові будинки. Через це у місті перекривали вулицю.
Міський голова повідомив про зміну руху тролейбусів та автобусів. Станом на ранок 15 серпня влада повідомляла про евакуацію людей з будинків, у яких є влучання.
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Що відомо про перекриття вулиці у Львові
Вулиця Ряшівська у Львові перекрита. Тролейбуси 23 та 30, а також автобуси 14, 21 та 92 тимчасово змінять схему руху,
– заявив Андрій Садовий.
За його даними російські загарбники влучили по житлових будинках у Львові. Зокрема, на верхніх поверхах спалахнула пожежа.
"Евакуюємо людей. Всі служби на місці", – пояснив вранці міський голова.
За даними Львівської міської ради, станом на 7:51 15 серпня вулицю Ряшівську вже відкрили для проїзду. Там громадський транспорт курсує у звичному режимі.
Внаслідок атаки на Львів постраждали люди
Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що станом на 7 ранку 15 серпня уламки ракет у Львові впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Там була пожежа та є руйнування.
Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило. Невеликі загоряння фіксували й в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили,
– заявив Козицький.
За його словами, в одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети обвалилась стеля. Окрім того, там пошкоджені машини.
Яка ситуація у Львівській області
"У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм", – запевнили в ОВА.
Максим Козицький повідомив про пошкоджені будинки у Суховолі, попередньо – без поранених.
Більше інформації пообіцяв розповісти згодом.
Один з постраждалих багатоквартирних будинків у Львові та приватні будинки у Ставчанах / Фото Козицького та Садового
Зверніть увагу! Повітряну тривогу в Україні оголосили орієнтовно після 3 години ночі 15 серпня через пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Вже орієнтовно о 5:19 у Львові пролунали щонайменше 4 вибухи.