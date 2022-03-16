Після нових обстрілів на Харківщині рятувальники дістають загиблих з-під завалів

Окупанти продовжують бомбити будинки мирних жителів у Харкові. Рятувальники розбирають завали та дістають звідти людей. На жаль, декого вже не врятуєш.

За добу 15 березня додалась ще одна "гаряча точка" на мапі Харкова. Орки завдали артилерійського удару по багатоповерхівках у Немишлянському районі.

Важливо У Харкові вибухи лунали по всьому місту

Будинки зайнялись

У 2 будинках – зруйновані квартири. Там виникла пожежа. Рятувальники загасили вогонь на загальній площі близько 200 квадратних метрів. Людей евакуювали, а з-під завалу дістали тіло загиблого.

Під завалами – люди

Загалом за день надзвичайники врятували з-під завалів 4 людей. Також дістали тіла двох загиблих.

Журналістка з Харкова розповіла про обстріли – зруйновано близько 600 будинків: