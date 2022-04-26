Після обстрілів окупантів на Миколаївщині поранені 3 людей

Російські військові продовжують обстрілювати Миколаївську область. Відомо, що за минулу добу внаслідок ворожих ударів поранили трьох людей.

Про це повідомила голова обласної ради Миколаєва Ганна Замазєєва. Вона додала, що серед поранених, на щастя, немає дітей.

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Потерпілих відправили до лікарень

Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади й отримують необхідну допомогу,

– сказала вона.

Замазєєва додала, що станом на ранок, 26 квітня, у миколаївських лікарнях серед інших пацієнтів перебуває 210 містян. Усі вони отримали травми внаслідок атак окупантів на область.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 квітня російські загарбники вкотре обстріляли Миколаїв. Відомо про одного загиблого. Його у власному помешканні вбив осколок.

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