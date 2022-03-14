Після обстрілу Снігурівки є проблеми зі зв'язком, – Кім

Російські окупанти продовжують спроби наступу на Миколаїв. Також окупанти обстрілюють населені пункти поблизу міста.

Російські окупанти здійснили обстріл міста Снігурівка, що на Миколаївщині. Внаслідок атаки ворога загинула людина.

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Проблеми зі зв'язком

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, після обстрілу окупантів у міста виникли проблеми зі зв'язком.

По Снігурівці здійснили авіаудар. Там зараз проблеми зі зв'язком. Нагадую: якщо у вас не працює Лайф – переключіться на Київстар,

– сказав Кім.

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