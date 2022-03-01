Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Важливо Через обстріл телевежі у Києві можливі перебої у телебаченні

Зокрема, відновили цифрове мовлення таких каналів:

  • UA Перший
  • Рада
  • 1+1
  • Україна
  • ICTV
  • СТБ
  • Інтер
  • Україна24


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За попередніми даними, по телевежі у Києві 1 березня було випущено дві ракети. Пошкоджена трансформаторна підстанція та апаратна на самій телевежі.

У випадку зникнення доступу до телебачення переглядати прямі ефіри можна також на YouTube: збережіть собі список прямих трансляцій українських телеканалів.

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