Після оголошення Путіним війни Україні на росіян чекає неприємний "сюрприз"

У західних медіа з'являються повідомлення про те, що російський президент Володимир Путін може оголосити війну Україні під час урочистостей 9 травня, котрі, як відомо, є для Росії справжнім тріумфом так званого "побєдобєсія".

Культ війни повертається

Адже саме для того, щоб нагадати про ідеологію, на яку спирається людиноненависницький режим Путіна, у Росії сьогодні використовують День перемоги у Другій світовій війні.

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Однак виникає питання, чи дійсно Путін буде оголошувати війну сусідній країні саме 9 травня. Адже досі вважалося абсолютно очевидним те, що російське політичне керівництво бажає уникати самої ідеї війни у своїй пропаганді, пов'язаній з нападом на Україну.

Варто нагадати, що саме за те, що люди називають війну війною, їх заарештовують і готові навіть послати у в'язницю на 15 років – тільки, щоб не говорили про те, що Російська Федерація розпочала 24 лютого 2022 року війну проти України. Виявиться, однак, що всі ці люди казали правду, коли говорили, що "спеціальна військова операція" не є ніякою "операцією", а є повномасштабною війною Росії проти України.

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Виникає і наступне питання: а яким чином може змінитися реальність для Володимира Путіна, якщо він оголосить "спеціальну військову операцію" війною Росії проти України? Це досить важливе питання з того погляду, що така заява відкриває російському президенту шлях до проведення повномасштабної мобілізації громадян для такої війни. Що, звичайно, дозволить Путіну вже після 9 травня посилити власні зусилля щодо війни із сусідньою країною.

Ми маємо усвідомити, що російський президент не збирається, поки у нього є ресурси, відступати від своїх політичних цілей, пов'язаних із бажанням демонтувати українську державу і приєднати її території до Російської Федерації.

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Але для громадян Росії, які підтримують зовнішньополітичний курс Володимира Путіна, а ми знаємо, що таких зараз навіть на 20% більше, ніж це було до того часу, як Володимир Путін розпочав війну проти України (аж 83% ), все ж таки існує уявлення, що з Україною мають розібратися ті збройні сили, які існують вже зараз.

Масова мобілізація навряд чи стане подарунком для великої кількості прихильників російського президента, які хотіли б стежити за тим, що відбувається в Україні, на своїх телевізійних екранах, а не брати безпосередню участь у військових діях.

До того ж виявиться, що правду казав не Кремль, який впродовж 70 з гаком днів буде повторювати, що ніякої війни на території України не відбувається, а правду казали ті, хто підкреслював, що 24 лютого 2022 року розпочалася справжня війна, й ця війна з Україною, розпочата Путіним, триватиме довгий час і призведе до непередбачуваних наслідків для самої Російської Федерації як для держави-агресора.

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