Після останнього обстрілу в одному з міст України введено екстрені відключення
- В одному з міст України введено екстрені відключення світла через пошкодження розподільчих систем після обстрілу.
- Мешканців закликали ощадливо користуватися електроприладами.
Після останнього обстрілу було пошкоджено розподільчі системи ОСР. Через це в Дніпрі було введено екстрені відключення світла.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка.
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Що відомо про екстрені відключення світла у Дніпрі
Увечері 11 лютого Коваленко повідомив, що в Дніпрі було введено екстрені відключення світла.
Після останнього обстрілу через пошкодження розподільчих мереж ОСР потрібно вивести обладнання в ремонт,
– зазначив він
Тих мешканців Дніпра, у яких є світло, Коваленко закликав ощадливо користуватися електроприладами, адже це дасть змогу швидше повернути електроенергію усім.
Зверніть увагу! Тривалість екстрених відключень неможливо спрогнозувати.
Інформацію про екстрені відключення у Дніпрі також підтвердили у ДТЕК. Там зауважили, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, що в ніч на 11 лютого Росія здійснила атаку на газову інфраструктуру України. Під ударом опинилася Полтавщина, 9 населених пунктів Миргородського району залишилися без газопостачання.