Після останнього обстрілу в одному з міст України введено екстрені відключення

Після останнього обстрілу було пошкоджено розподільчі системи ОСР. Через це в Дніпрі було введено екстрені відключення світла.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на гендиректора Yasno Сергія Коваленка.

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Що відомо про екстрені відключення світла у Дніпрі

Увечері 11 лютого Коваленко повідомив, що в Дніпрі було введено екстрені відключення світла.

Після останнього обстрілу через пошкодження розподільчих мереж ОСР потрібно вивести обладнання в ремонт,

– зазначив він

Тих мешканців Дніпра, у яких є світло, Коваленко закликав ощадливо користуватися електроприладами, адже це дасть змогу швидше повернути електроенергію усім.

Зверніть увагу! Тривалість екстрених відключень неможливо спрогнозувати.

Інформацію про екстрені відключення у Дніпрі також підтвердили у ДТЕК. Там зауважили, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що в ніч на 11 лютого Росія здійснила атаку на газову інфраструктуру України. Під ударом опинилася Полтавщина, 9 населених пунктів Миргородського району залишилися без газопостачання.