Після падіння російських ракет у Польщі Дуда поговорив зі Столтенбергом та Байденом

Президент Польщі Анджей Дуда 15 листопада поговорив з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з президентом США Джо Байденом. Перед цим повідомляли, що на території Польщі впали російські ракети.

Про розмову з Байденом повідомив сам Дуда у своєму твітері. Деталі поки невідомі. Крім того, президент Польщі поговорив з президентом Володимиром Зеленським.

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Обговорювали 4 статтю НАТО

Зі Столтенбергом президент Польщі обговорив вибухи та можливість використання 4-ї статті НАТО, у якій мовиться про консультації. Про це заявив голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєря.

Зауважимо, що 4 стаття НАТО припускає, що сторони "консультуватимуться одна з одною у випадку, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з сторін будуть під загрозою".

Яка ситуація в Польщі

Польща – член НАТО. Тому слід загадати ще й про 5 статтю статуту Альянсу. Напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх. Відтак, якщо справді було падіння російських ракет, може бути відповідь Альянсу.

Нагадаємо, що в Грубешівському районі Польщі стався вибух, через який загинули двоє людей. В країні підвищили боєготовність окремих військових частин і служб. Прем'єр Моравецький збирав термінове засідання.

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