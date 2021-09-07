Після повалення режиму Лукашенка: білоруська опозиція обіцяє участь у Кримській платформі

Білоруська опозиція заявила, що вважає необхідною участь країни в Кримській платформі. Також вони запевнили, що "режим Лукашенка є тимчасовою сторінкою історії Білорусі".

БДУ закликав білоруські громадські організації ознайомитися з Кримською платформою. Про це мовиться у телеграмі Білоруського дому в Україні (БДУ).

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Білоруська опозиція підтримує Кримську платформу

Опозиціонери написали, що "Росія і її сателіти шляхом низькопробної пропаганди намагаються знецінити Кримську платформу, що тільки підкреслює її значимість".

Білоруський дім в Україні вважає за необхідною участь представників Білорусі в складі Кримської платформи,

– розповіла опозиція.

Крім того, запевнила, що режим Лукашенка – це "тимчасова сторінка нашої історії, а прагнення білоруської нації до розвитку нарівні з європейськими партнерами необхідно підтримувати у всіх цивілізованих форматах".

Ба більше, Білоруський дім закликав їхні громадські організації і вільних симпатиків ближче ознайомитися з Кримською платформою.

Там запевнили, що голос вільної Білорусі повинен бути почутий при створенні нових економічних і геополітичних союзів.

Коротко про Кримську платформу

Саміт Кримської платформи відбувся в Україні 23 серпня. На нього приїхали делегації з понад 40 країн світу.

Ініціатива проведення належить президенту Володимиру Зеленському.

Вони підписали підсумкову декларацію, в якій засудили незаконну окупацію півострова.

Президент Зеленський зазначив, що документ відкритий для підписання і висловив сподівання, що останньою свій підпис поставить Росія.