Після прогулянки: у Росії повідомили подробиці смерті Навального

Про смерть Олексія Навального повідомили у п'ятницю, 16 лютого. Стверджують, що йому стало погано відразу після прогулянки.

Останні дні життя Навальний провів у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Повідомляють, що вдень 16 лютого політик вийшов на прогулянку. Коли повернувся, відразу відчув погіршення самопочуття й фактично відразу зомлів.

Зверніть увагу Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії

За офіційною версією, медичні працівники прибули відразу. Вони намагалися реанімувати Навального, водночас це не дало жодних результатів. Зрештою, медики констатували смерть Навального.

Прокремлівські ЗМІ заявили, що причиною смерті начебто став тромб. Наголошують, що останнім часом Навальний начебто не скаржився на самопочуття. Хоча відомо, що декілька місяців тому у нього були проблеми зі здоров'ям.

Нещодавно Навальному вже ставало погано

Так званого "опозиціонера" Навального засудили до 19 років позбавлення волі. Він мав перебувати у колонії особливого режиму. Спершу він перебував у виправній колонії строгого режиму ІЧ-6 Мелехово у Володимирській області Росії. Потім Навальний загадково зник. Наголошували, що перед цим у нього були проблеми зі здоров'ям. Деталей не розкривали.

Декілька тижнів про його місцеперебування не було жодних даних. Згодом політика знайшли в одній з колоній Ямало-Ненецького автономного округу. Там він і перебував до моменту смерті.