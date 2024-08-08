Як російське міноборони само себе дискредитувало

Трохи цікавої математики щодо подій у Курській області. 10 травня окупанти розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області. Наступали фронтом 35 кілометрів і змогли просунутися максимум на 6 – 8 кілометрів протягом перших 2 – 3 тижнів.

Як "300 спартанців" виявилися не по зубах кількатисячній армії

Участь у цій наступальній кампанії брали підрозділи угрупування військ "Північ" зі складу угруповання "Бєлгород". На той час їхня чисельність становила близько 50 тисяч особового складу. Безпосередньо у Харківській операції було задіяне угруповання у понад 30 тисяч бійців.

Актуально ЗСУ показали окупантам майстер-клас з темпу просування у Курській області

6 серпня міністерство оборони Росії повідомило, що в Курську область, а саме в Суджанський район, спробувала проникнути група чисельністю 300 осіб. Ми не маємо офіційних підтверджень з українського боку, що це підрозділи Сил оборони України, а тому поки що цю невідому групу називатимемо "300 спартанців".

Протягом 48 годин "300 спартанців" охопили фронт просування у 30 кілометрів від Миколаєво-Дар'їно до Олешні, на глибину 8 – 15 кілометрів, від Зеленого Шляху до Рубанщини.

Ви розумієте, що міністерство оборони Росії само себе дискредитувало? У травні вони за 3 тижні 30-тисячним угрупованням просунулися фронтом 35 кілометрів на 6 – 8 кілометрів і загрузли вже як третій місяць. Водночас "300 спартанців" прорвали фронт у 30 кілометрів на глибину в 15 кілометрів за 48 годин. А якби їх було 3 тисячі? Чи 10 тисяч? Вони стояли б уже під Курськом?

Окремо хочу сказати, що УВ "Північ" зараз має такий вигляд:

особовий склад – близько 75 тисяч бійців;

танки – до 350 одиниць;

ББМ – до 770 одиниць;

стовбурна артилерія – понад 800 одиниць;

РСЗВ – 150 – 160 одиниць.

До теми Наступ у Курській області – це шанс на завершення війни

Більшість цих сил та засобів зосереджені у Бєлгородській області – понад 50 тисяч бійців. У Брянській та Курській є по 10 тисяч особового складу.

Тобто Росія нездатна захистити свої території та кордони навіть від настільки невеликої групи, як "300 спартанців"? З урахуванням того, що це кордон із країною, з якою Росія воює!

А це бачать не тільки на Заході, а й в інших країнах, які імітують щиру дружбу з Росією, але пам'ятають, що багато російських територій історично не належать їй.