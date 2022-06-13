Після Путіна нічого не залишиться, – Фейгін про порівняння з Петром І
Порівняння Путіна з Петром І цілком недоречне. Російський президент розвалив майже все, чого прагнув імператор.
Про це під час стріму на ютубі 24 каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він пояснив, що у Росії все остаточно розвалиться на наступний ранок після смерті Путіна.
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"Путіна порівнювати з Петром І – річ невдячна. Тому що все ж за Петром залишився величезний спадок, хоч й імперський. Після Путіна нічого не залишиться з того, що створив Петро (після нього ж щось 200 років проіснувало)", – сказав Фейгін.
Росіян не збираються змінювати
Водночас російський правозахисник зазначив, що наразі Захід не збирається у якийсь спосіб кардинально змінювати росіян. Вимагають тільки одного – відмовитись від імперських захоплень інших країн.
Просто хочете відмовитись від всього прогресивного у себе – живіть так, але дайте спокій іншим народам, які так жити не хочуть,
– припустив правозахисник позицію Заходу.
Крім того, Фейгін зауважив, що по-справжньому правильно було б порівнювати Путіна хіба що з Гітлером. Але російський президент навіть до нього не дотягує.
Подібні заяви Путіна російський правозахисник назвав так званим актом несамодостатності, ідеологічної зокрема. У кремлівського диктатора фактично вже нема часу на зміну свого становища на геополітичній арені.
Марк Фейгін про заяву Путіна щодо Петра І: дивіться відео 24 каналу
Путін порівняв себе з Петром І: коротко
- На зустрічі з молодими підприємцями президент Росії заявив про ще одне своє хворобливе переконання. Виявилося, що Путін вважає себе послідовником Петра I й "повертає території" так само як і імператор.
- Водночас на відповідній зустрічі російський президент вкотре озвучив свої пропагандистські тези та абсурдні погляди на влаштування світу. Зокрема, Путін фактично заявив, що Петро I вів Північну війну, щоб відвоювати "свої" території. Звісно, правду про захоплення частини Швеції він не сказав.
- Однак це не остання заява про Петра I. 12 червня диктатор, під час промови на так званий день Росії, раптово почав розхвалювати імператора.
- Російський журналіст Ігор Яковенко припустив, що такі заяви Путіна щодо Петра стали сигналом для кремлівських пропагандистів. Після цього вони фактично отримали вказівку "вдавлювати думку" диктатора в голови росіян.