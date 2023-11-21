10 років потому: що нам дала Революція Гідності

День Гідності та Свободи. 10 років Революції Гідності. Ось вам мої 10 тез.

Революції за незалежність без війни не буває

1. Майдан був народженням політичної нації – по суті, новим народженням тисячолітньої України, цього разу як сталої сучасної держави. У 1991 році сталося лише зачаття Української держави, всі роки з 1991 до Революції Гідності вона виношувалася й на Майдані народилася.

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2. Революція Гідності – це величезний геополітичний розворот, і перемога європейського вектора не була гарантована. Якби ми тоді програли, все б дуже швидко закінчилося – і в культурі, і в державі, і в економіці, в усіх сферах панували б росіяни.

3. Ми недооцінюємо величезні зміни, що сталися в суспільстві й державі. Такі грандіозні зсуви невидимі для людини, яка живе в повсякденному плині особистого часу, бо їхній масштаб завеликий для людського сприйняття.

4. Завершення змін потребує покоління. Згадаймо біблійну історію про 40 років поневіряння пустелею, поки не виросте нове покоління, здатне увійти в омріяну землю.

5. Революція незалежності без війни за незалежність не буває. Ми думали, якось минеться, – не минулося. Бо імперії добровільно не відпускають. Особливо вмирущі імперії, які не можуть жити без наших сенсів.

6. Росія була більше готова до Майдану, ніж Україна, всі її ключові політичні та соціальні сили. Тому попервах Росія, здавалося, виграла більше, але згодом українському суспільству вдалося зламати цей тренд.

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7. Десять років тому долю країни визначила активна меншість. Активна меншість визначає напрямок, пасивна більшість визначає темп руху. Тому без громадянської просвіти, спрямованої на пасивну більшість, ми не обійдемося.

8. Для багатьох Майдан став ініціацією – переходом до зрілості. Ці люди ніколи не забудуть той досвід, навіть якщо згодом було багато інших досвідів. Масова ініціація – сама по собі подія історичного масштабу.

9. Це марафон, а не спринт. Спринтери можуть бігти естафету: стомився, передай іншому. Нам обов'язково треба добігти, а для цього потрібні мрія (візія), стратегія й система.

10. Майбутнє не визначене наперед, воно в руках людей, в наших руках. Різні сценарії майбутнього – це лише можливості, і від нас залежить, яка з них втілиться.