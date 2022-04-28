Після розмови з генсеком ООН: Зеленський вірить в успішне повернення людей з "Азовсталі"

Після зустрічі із генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, Володимир Зеленський розповів, що головним питанням порядку денного залишається порушення прав та свобод, спровоковане вторгненням Росії.

Наразі обидві сторони обговорюють ймовірні варіанти евакуації людей із Маріуполя та заводу "Азовсталь", повідомляє 24 канал.

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Евакуація людей із Маріуполя – пріоритет ООН

Зеленський розповів, що на сьогоднішній зустрічі генсек ООН Антоніу Гутерреш приділив багато часу питанню розблокування "Азовсталі".

"Ми обговорили, що можемо зробити, що ООН може зробити, щоб розблокувати "Азовсталь" та зберегти життя людям", – зазначив президент.

Він додав, що зараз вірить у швидкий результат співпраці з Організацією Об'єднаних Націй.

Я буду вірити, як і ви, вперш за все, як всі ті, чиї близькі там заблоковані, що генеральному секретарю та усім нам вдасться отримати бажаний результат – повернути наших людей живими,

– підкреслив Зеленський.

Водночас генсек ООН вважає, що мешканців Маріуполя слід негайно рятувати, оскільки в регіоні – справжнє пекло. За його словами, Організація робить усе можливе, аби пришвидшити цей процес.

Спільний брифінг Зеленського та Антоніу Гутерреша: дивіться відео