Після санкцій США: Шабунін заявив про погрози вбивством від Портнова
Джерело:телеграм Віталія Шабуніна
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Андрій Портнов "передає погрози" через санкції з боку США. Зокрема мовиться про вбивство.
Відповідну інформацію Шабунін оприлюднив 10 грудня. Зокрема мовиться про погрози з телеграм-каналів "афільований з Портовим".
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Шабунін заявив про погрози зі сторони Портнова
Афільований з Портовим телеграм-канал перепощує друга Портнова (Бужанського) з очевидною погрозою мене вбити,
– заявив глава Центру протидії корупції.
Віталій Шабунін також опублікував посилання на вищезгаданий допис. Зокрема у ньому мовиться: "Хочемо нагадати Віталійку Шабуніну, що труп Павлика Морозова з ножовими пораненнями знайшли в осині".
Допис з погрозами Шабуніну / Скриншот з телеграму EQUILIBRIUM
Як докази того, що телеграм дійсно "портновський" Шабунін опублікував "пієтетні повідомлення про власне самого Портнова". Зокрема у дописах подають великі коментарі самого Портнова, який коментує санкції проти себе, а також у іншому дописі політика часів Януковича називають "шановним".
Тупицький також відреагував на санкції США
Тупицький же в ступорі: "Для мене це шокуюча новина, яку я вважаю повною нісенітницею". Він вважає фейком інформацію, розміщену на сайті держдепу США,
– написав Шабунін.
Він також пояснив, що це не фейк та додав: "Ми (з партнерами) наполегливо над цим працювали, а невідворотність успіху стала очевидною ще в листопаді 2020 року".
Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу
Коротко про санкції проти Тупицького та Портнова
- США ввели санкції проти ексрегіонала Андрія Портнова та його фонду. Зокрема політик за часів Януковича був очільником його адміністрації.
- Штати пояснили, що санкції запровадили через те, що "Портнов налагодив зв'язки з судами та правоохоронними органами завдяки хабарям. Також Андрію Портнову інкримінують втручання в роботу генпрокурора України та спроби вплинути на Конституційний суд".
- Санкції також ввели проти ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького та його дружини Ольга. Щодо Тупицького мовиться, що він "отримав хабар в особливо великому розмірі під час свого перебування на посаді".
- У Центрі протидії корупції розповіли, що його дружина Ольга була помічницею нардепа сьомого скликання Олександра Бобкова, який наразі співпрацює з російськими окупантами. Також вона володіє 67% капіталу компанії Vega Financial в США.
Санкції США проти Портнова – дивіться відео
Повний текст публікації Віталія Шабуніна
Портнов передає погрози мене вбити, а Тупицький в ступорі, – перша реакція на санкції.
Афільований з Портовим телеграм-канал перепощує друга Портнова (Бужанського) з очевидною погрозою мене вбити. Те, що цей телеграм-канал портновський читається з купи пієтетних повідомлень про власне самого Портнова (наприклад цього, чи цього, чи цього – і це за один вечір).
Тупицький же в ступорі: "Для мене це шокуюча новина, яку я вважаю повною нісенітницею". Він вважає фейком інформацію, розміщену на сайті держдепу США.
Ні, пане Тупицький, це не фейк: ми (з партнерами) наполегливо над цим працювали, а невідворотність успіху стала очевидною ще в листопаді 2020 року.