Після скандальних заяв про Україну командувач німецьких ВМС йде у відставку, – ЗМІ

Командувач німецьких військово-морських сил Кай-Ахім Шенбах подав у відставку. Перед цим він відзначився цинічними висловлюваннями про Україну та "втрачений Крим".

Міністерка оборони Крістін Ламбрехт та генеральний інспектор німецьких збройних сил Еберхард Цорн вже прийняли його заяву. Про це німецькі ЗМІ повідомили ввечері 22 січня.

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Німецьке видання наголошує, що військовий командувач спровокував своїми заяви дипломатичну кризу між Україною та Німеччиною. Тож тепер, мовляв, йому доведеться "зіткнутися з наслідками".

Через що Шенбах йде у відставку

56-річний Шенбах оскандалився під час конференції Індійського інституту оборонних досліджень. Він, зокрема, назвав Крим "втраченим" для України. Далі він заявив, що окупація частини території буде перешкодою для членства України у НАТО. Те ж саме, за словами військового, стосується й Грузії. Крім цього, посадовець відзначився неоднозначними заявами щодо Путіна. Він стверджував, що той "просто хоче поваги і краще йому її дати".

На це зразу відреагували у Міноборони Німеччини. Там наголосили, що слова Шенбаха не мають нічого спільного з офіційною позицією Берліна. Пізніше сам військовий командувач написав у твітері, що це була його особиста думка. "Необережно, неправильно оцінив ситуацію, я не мав цього робити. Інтерпретувати немає чого, це була явна помилка", – підкреслив він.

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В українському МЗС назвали заяви Шенбаха категорично неприйнятними. Через них у відомство викликали пані посла Німеччини – Анку Фельдгаузен.

За інформацією Bild, наступником Шенбаха може стати контрадмірал Ян Крістіан Каак. Досі він обіймав посаду заступника командувача військово-морських сил Німеччини. У 2016 році Каака призначили командувачем сил протипіратської операції "Аталанта", ініційованої Євросоюзом.

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