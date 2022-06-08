Після скандалу: вуличним музикантам в Івано-Франківську заборонили співати російською

Вуличні музиканти в Івано-Франківську тепер не зможуть співати російською мовою - інакше матимуть проблеми з місцевою поліцією. Питання мови в піснях узгодила мерія міста.

З середи, 8 червня, в Івано-Франківську заборонено виконувати російськомовні пісні. Таку ж постанову прийняли раніше і в Тернополі.

До теми Перехожий побив вуличного музиканта за російську мову у центрі Франківська

Про рішення щодо російськомовної музики повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час прямого ефіру.

Сьогодні прийняли рішення, яке аналогічне тому, що прийняли у Тернополі, про заборону будь-якого російськомовного продукту на вулицях міста Івано-Франківська. І також упорядкування вуличних музикантів,

– заявив мер міста.

Марцінків додав, що за виконанням нових вимог будуть слідкувати місцеві правоохоронці та муніципальна інспекція Івано-Франківська.

Рішення ухвалене виконавчим комітетом і буде передано до виконання в поліцію і в нашу муніципальну інспекцію "Добродій", які будуть слідкувати за цим,

– повідомив Марцінків.

Що передувало рішенню

22 травня у центрі Івано-Франківська сталася бійка через виконання пісні російською мовою. Перехожий посварився з дівчиною-музиканткою, яка співала російською мовою та відмовилась переходити на іншу.

На відео, які оприлюднили очевидці, видно як у суперечку втрутились ще двоє хлопців-музикантів, після словесної перепалки чоловік вдарив одного з хлопців і той від удару впав на бруківку.

На інцидент відреагував і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він зазначив, що вже доручив муніципальній інспекції бути уважнішими та "контролювати такі речі в центрі міста". Також Марцінків доручив дізнатись, чи є заява у поліцію і сказав, що потрібно знайти нападнику адвоката.

Після розголосу скандалу у Тернополі 1 червня заборонили музикантам співати російськомовні пісні. Крім обмежень на виконання російських пісень, музикантам заборонили виступати у дні трауру чи дні пам'яті. Також виконком визначив перелік місць, де зможуть виступати вуличні музиканти. 8 локацій буде розташовано в центрі Тернополя, 5 – у парковій зоні, і ще 5 – в інших житлових районах.

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