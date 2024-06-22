Після смертельного удару Росії: у Харкові знову пролунав вибух

Окупанти 22 червня завдала удару КАБами по Харкову. Росіяни вбили щонайменше 3 людей, ще понад 20 – поранили. Уже незабаром у місті знову пролунав вибух.

Так, у Харкові знову пролунав вибух. Повітряна тривога триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укритті.

Зверніть увагу Удар по будинку в Харкові: кількість жертв і поранених знову зросла

Що відомо про повторний вибух у Харкові

оперативні деталі ворожої атаки в нашому телеграмі

О 17:23 журналісти повідомили, що в Харкові знову пролунав вибух. Зауважимо, що станом на 17:35 офіційної інформації щодо нього поки немає.

Важливо Зеленський відреагував на удар росіян по центру Харкова і показав моторошні кадри наслідків

Які наслідки удару Росії по Харкову 22 червня