Після тривалих і складних маневрів: ворог вдарив по Києву "Іскандером-К"
Джерело:КМВА
Росія продовжує запускати ракети по мирних українських містах. Під ударом знову опинилась столиця.
Зранку 18 серпня у більшості областей України оголошували повітряну тривогу. У КМВА наголосили, що за дві години до ракетного удару ворог вже намагався атакувати столицю.
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По цілях відпрацювали сили ППО
Також у КМВА розповіли, що, попередньо, тип озброєння на кшталт "Іскандер-К". Крім цього, там наголосили на тому, що ракета вдалась до маневрів через територію кількох областей.
Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені,
– мовиться в повідомленні.
Станом на 8:04 в Києві без руйнувань та потерпілих.
У КМВА подякували нашим оборонцям неба, однак також нагадали, що не варто нехтувати власною безпекою та краще спускатись в укриття під час оголошення повітряної небезпеки.