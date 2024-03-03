Після удару HIMARS по Трудовському загинув комбриг Гусейн Мусаєв – смерть окупанта підтвердили

Гусейн Мусаєв загинув унаслідок удару HIMARS по полігону під Волновахою. Окупант був комбригом 36 мотострілецької бригади.

Тоді, 20 лютого, росіяни зазнали великих утрат. Три роти російської 36-ї гвардійської мотострілецької бригади вишикувались на полігоні біля села Трудівське, чекаючи на командира. Влучним ударом HIMARS окупантів у Донецькій області стало значно менше – на цілих 68.

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Що відомо про смерть Гусейна Мусаєва

Про неї повідомив журналіст Денис Казанський – у мережі з'явилося відео похорону Мусаєва.

Похорон Гусейна Мусаєва: дивіться відео

У російських пабліках про його смерть повідомили буквально одразу, тоді ж у Борзинському районі Забайкальського краю оголосили траур (саме там дислокується бригада). Росіянки в коментарях писали, мовляв, скільки можна воювати, нема від кого народжувати.



А отакий доблесний вигляд мав комбриг за життя / Скриншот 24 Каналу

В російській версії Вікіпедії ідеться, що бригада воювала під Вугледаром. А в українській – мовиться про те, що 36 бригада окупувала Бородянку на Київщині, де чинила масові вбивства у 2022 році.

Загалом станом на 2 березня, за інформацією Генштабу, російська армія втратила близько 414 680 особового складу. 920 окупантів додалося за минулу добу. У небуття відправилися також 17 танків, 30 бойових броньованих машин та інша техніка.