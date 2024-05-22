Після удару по Харкову водій тролейбуса – у важкому стані, є загорання в будинку

У Харкові після прильоту є поранені. На жаль, їхня кількість швидко зростає, дехто у тяжкому стані.

В якому стані поранені після вибухів у Харкові та скільки їх

Щонайменше четверо поранених, один у важкому стані – водій тролейбуса. Є загорання у багатоквартирному житловому будинку, пошкодження автомобілів,

– написав Олег Синєгубов.

За 15 хвилин стало відомо про шість поранених, згодом написали про дев'ять. Вочевидь, їхня кількість збільшиться. 24 Канал стежитиме за подіями та буде доповнювати цю новину актуальною інформацією.

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