Після угоди щодо "Північного потоку-2" Меркель подзвонила Путіну
21 липня 2021 , 22:23Читать новость на русском
Джерело:Die Bundesregierung
Невдовзі після укладання угоди щодо "Північного потоку-2" між Німеччиною та США Ангела Меркель зателефонувала Володимиру Путіну. Одним із пріоритетів розмови було питання транзиту газу через Україну.
Пресслужба уряду Німеччини повідомила, що сторони обговорили низку енергетичних питань. Зокрема, "Північний потік-2" та транзит газу через Україну.
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Окрім того, Меркель та Путін не оминули тему реалізації мінських угод.
Реакція Кремля
Російська сторона підтвердила телефонну розмову. Зокрема, пресслужба Кремля повідомила, що Путін та Меркель під час розмови про "Північний потік-2" обговорювали транспортування газу через Україну після 2024 року.
"Північний потік-2": домовленість США та Німеччини
- США і Німеччина 21 липня досягли згоди у питанні газопроводу "Північного потоку-2".
- Хоча договір про транзит газу через Україну втратить чинність у 2024 році, в угоді сторін мовиться, що Німеччина зобов'язується добиватися його продовження щонайменше на 10 років.
- Окрім того, якщо Росія "використовуватиме енергію у якості зброї", у відповідь Берлін ініціюватиме санкцій проти неї.
- За словами Нуланд, необхідно робити усе можливе, щоб знизити економічну залежність України від російського газу.