Після важких обстрілів бойовиків: на Донбасі відновили рух потягів до Скотуватої
Джерело:Укрзалізниця
На Донбасі 9 вересня окупанти потужно обстріляли район станції "Скотувата". Через небезпеку Укрзалізниця ухвалила рішення припинити рух потягів. Лише через два тижні нормальний графік відновили.
Обмеження знімаються з 23 вересня, тоді відновлять рух кількох приміських потягів.
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До звичайного графіку руху повертаються:
- №6011/6072 Лиман – Скотувата – Лозова
- №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ.
Що відомо про обстріли станції "Скотувата"
Обстріли бойовики розпочали вранці 9 вересня. Снаряди падали за кілька кілометрів від самої станції. Гатили з непідконтрольної уряду України території з багатьох видів важкого озброєння.
Пошкоджень на самій станції не було, проте задля безпеки пасажирів та персонал евакуювали в спеціальне укриття.Зверніть увагу! Раніше через обстріли окупантами Авдіївки, там теж зупиняли залізничне сполучення. Проте 3 вересня звичайний графік руху потягів відновили.
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Дивіться на карті, де розташована станція "Скотувата":