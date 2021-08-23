Після вибуху в Мексиканській затоці спалахнула нафтова платформа: багато постраждалих

На нафтовій вишці компанії Pemex біля узбережжя Кампече у Мексиканській затоці стався вибух. У повітря піднялися густі чорні хмари диму, а на платформі спалахнула пожежа.

Після потужного вибуху на нафтовій вишці також спалахнула пожежа. За інформацією компанії Pemex, низка працівників вишки отримала опіки та поранення внаслідок інциденту. Потерпілих доставили гелікоптером до лікарні в Сьюдад-дель-Кармен.

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У Pemex оприлюднили звіт про стан людей, які перебували на платформі в момент вибуху. Станом на 23 серпня ситуація така:

працівники Petróleos Mexicanos – 3 поранених, 1 людина з нервовим зривом і, на жаль, 1 людина загинула;

працівники компанії Cotemar – 3 людей отримали травми та 3 зниклих безвісти;

працівники Фірми з моніторингу умов та доброчесності – 2 зниклих безвісти.

Вибух на нафтовій платформі

Причини вибуху на нафтовій платформі KU-Alpha наразі не встановили. Працівники вишки оперативно позакривали клапани, щоб уникнути подальшого пошкодження потужностей. Цей вибух назвали одним із найгірших у історії галузі.



Вибух у Мексиканській затоці назвали одним із найгірших / Фото з твітеру heraldodetab

Представники компанії розпочали пошуки зниклого персоналу, стабілізацію ситуації на платформі та оцінку збитків. Невдовзі пообіцяли провести розслідування для з'ясування обставин вибуху. Родичам загиблого висловили щирі співчуття. У компанії також заявили, що потерпілим та їхнім сім'ям нададуть підтримку.



Унаслідок вибуху на нафтовій вишці постраждало 6 людей / Фото з твітеру cuentode_terror

Що відомо про KU-Alpha За інформацією Mirror, платформа KU-Alpha розташована у комплексі з 5 родовищ нафти Кантарель поблизу міста Кампече. Його назвали у 2003 році другим за масштабами видобутку родовищем нафти у світі. Тоді воно забезпечувало приблизно дві третини від усього нафтового видобутку в Мексиці, але згодом скоротило виробництво. У затоці й раніше траплялися масштабні вибухи на нафтових вишках, які щодня виробляють 1,68 мільйона барелів сировини. Зокрема у 1979 році в свердловині Ixtoc I та у липні 2021 року. Вибух на нафтовій платформі спричинив густі хмари диму: відео з твітеру heraldodetab

Пожежу гасили посеред Мексиканської затоки: відео з твітеру SGarciaSoto

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