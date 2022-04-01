Після відходу росіян ЗСУ відновили контроль за 13 населеними пунктами на Чернігівщині

Росіяни продовжують блокувати Чернігів. Водночас після часткового відходу окупантів Збройні Сили відновили контроль за 13 населеними пунктами на Чернігівщині.

У Генеральному штабі Збройних Сил проінформували про ситуацію з "відведенням" російських військ з чернігівського напрямку станом на 12:00 1 квітня.

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Українці відновили контроль над населеними пунктами Чернігівщини

На Сіверському напрямку противник продовжує блокувати Чернігів. Водночас росіяни переміщають війська Центрального військового округу до районів, які розташовані дуже близько до державного кордону України.

Після відходу противника підрозділи Збройних Сил України взяли під контроль населені пункти:

Рудня,

Шевченкове,

Бобрик,

Стара Басань,

Нова Басань,

Макіївка,

Погреби,

Бажанівка,

Володимирівка,

Шняківка,

Сальне,

Софіївка,

Гаврилівка.

Зауважимо, українські захисники також звільнили від окупантів 15 населених пунктів на Київщині. Серед них – Демидів і Димер.

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