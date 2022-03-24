Після війни шанси приєднатись до НАТО зростуть у кілька разів, – експосол України у США

Наразі НАТО не збирається приймати Україну до Альянсу. Закривати небо теж не планують, однак надають нам допомогу.

Утім, після звершення війни усе може змінитись. Так вважає експосол України у США Валерій Чалий. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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Я можу помилятись, але мені здається, що після того, як ми зупинимо загарбників, то шанси приєднатись до НАТО у нас зростуть у декілька разів,

– вважає він.

За його словами, конфлікт уже вийшов за межі України. А те, що НАТО укріплює свій східний фланг опосередковано впливає на ситуацію у нашій країні.

Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен і Генсек НАТО Єнс Столтенберг провели розмову про укріплення східного флангу НАТО і відповідь Росії на вторгнення в Україну.

До слова, НАТО передасть Україні протитанкові та протиракетні комплекси й дрони. Також Альянс надаватиме нашій державі фінансову та гуманітарну підтримку.

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