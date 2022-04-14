Після візиту Джонсона: у Білому домі міркують, кого з топових посадовців відправити до Києва
Джерело:CNN
У Білому домі провели попередні обговорення щодо відправки одного з високопосадовців до Києва. Звучали кандидатури Ллойда Остіна та Ентоні Блінкена.
Водночас не розглядалася поїздка Джо Байдена та Камали Гарріс. Про це повідомляє американський канал CNN із посиланням на джерело в адміністрації.
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США ведуть перемовини щодо відправки високопоставленого чиновника в Україну,
– сказав співрозмовник.
Обговорювали можливість поїздки до Києва міністра оборони Ллойда Остіна або державного секретаря Ентоні Блінкена. Однак рішення ще далеко не остаточне і візит в кінцевому підсумку може не відбутися.
Варто нагадати, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нещодавно несподівано відвідав столицю України. Згодом у Білому домі заявили, що наразі Джо Байден не планує власну поїздку до Києва.
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