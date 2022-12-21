США виділять пакет допомоги України на 1,8 мільярда доларів та вперше нададуть Patriot, – AP

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський вирушить до США у свою першу закордонну поїздку з початку повномасштабного вторгнення. Зазначають, що під час його візиту Вашингтон може ухвалити історичне рішення.

За інформацією Associated Press, США нададуть Україні 1,8 мільярда доларів військової допомоги у масштабному пакеті, який вперше включатиме ракетний комплекс Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів. Журналісти АР посилаються на заяви офіційних осіб США.

Читайте також Уперше після 24 лютого: Зеленський їде у Вашингтон, щоб виступити у Конгресі, – CNN

Коли можуть оголосити про потужну допомогу США

Зазначають, що адміністрація Байдена готується вітати президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Представники США розповіли про подробиці допомоги на умовах анонімності, оскільки про неї ще не було оголошено. Допомога сигналізує про розширення Сполученими Штатами передової зброї, яку вони надішлють в Україну для зміцнення протиповітряної оборони країни проти того, що було все більшим шквалом російських ракетних ударів.

За інформацією офіційних осіб США, пакет, який, як очікується, буде оголошено в середу, включатиме близько 1 мільярда доларів зброї зі запасів Пентагону та ще 800 мільйонів доларів через Ініціативу сприяння безпеці України, яка фінансує зброю, боєприпаси, навчання та іншу допомогу.

У ЗМІ наголошують, що українські чиновники тиснули на західних лідерів, щоб вони надали більш досконалу зброю, включно з Patriot, щоб допомогти своїй країні у війні з Росією.

ЗМІ повідомляють про візит Зеленського до США

Американські ЗМІ нещодавно повідомили, що Володимир Зеленський 21 грудня відвідає США. Зазначимо, що якщо ж це дійсно відбудеться, то це буде перший робочий візит президента за кордон.

Американські чиновники кажуть, що ймовірна поїздка українського президента пов'язана з новим пакетом військової допомоги від США, який, зокрема, може включати системи Patriot, перемовини щодо якого з Білим домом вів особисто Володимир Зеленський.

Варто відзначити, що адміністрація Джо Байдена також не коментує інформацію щодо надання ЗРК Patriot.

ЗМІ передбачають, що Зеленський зустрінеться з президентом США, а також виступить зі зверненням на об'єднаному засіданні обох палат Конгресу.

Patriot буде найсучаснішою зенітно-ракетною системою, яку Захід надав Україні для відбиття російських повітряних атак. Час оголошення про надання військової допомоги — коли Зеленський здійснює свою першу поїздку з України з початку війни.