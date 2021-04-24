Після визнання Байденом геноциду вірмен Ердоган зробив заяву

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що вшановує пам'ять вірмен, які загинули у 1915 році. Він також висловив співчуття нащадкам постраждалих.

Про це повідомляється у посланні глави турецької держави до Константинопольського вірменського Патріарха Саака Машаляна.

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Водночас політик зазначив, що є певні кола, які намагаються політизувати події 1915 року і перетворити їх у знаряддя тиску на Анкару.

Він також закликав до розвитку зв'язків з Вірменією на основі принципів добросусідства і взаємної поваги.

Ми не повинні допускати забуття культури співіснування турків і вірмен, що примножувалася протягом сотень років і вважалася прикладом для всього людства. З повагою шаную пам'ять вірмен Османської держави, які загинули в складних умовах Першої світової війни, висловлюю співчуття їхнім онукам,

– сказав Ердоган.

Геноцид вірмен у 1915 році: що відомо

Днем геноциду вірменського населення вважають 24 квітня 1915 року, коли младотурецькі правителі наказали зібрати вірменську інтелігенцію у Стамбулі та депортувати. Багато людей того дня загинули.

Протягом наступних 3 років загалом загинули понад 1,5 мільйона вірмен, інші втекли або були виселені османами в Месопотамію, Ліван, Сирію через пустелі, де більшість з них загинула від голоду та хвороб.

Факт геноциду визнали понад 20 країн світу, а також Європарламент.

Туреччина ж вважає некоректним використання терміну "геноцид", і каже, що тоді була "братовбивча війна й обидві сторони зазнавали втрат".

Окрім цього, Анкара визнає тільки 300 тисяч жертв зі сторони вірмен.