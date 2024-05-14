Після влучання в багатоповерхівку: окупанти знову атакують Харків

Ворог не полишає цинічних ударів по Харкову та області. Після того, як окупанти вдарили по багатоповерхівці, у Харкові знову пролунали вибухи.

Про це повідомляють журналісти Суспільного. Згодом цю інформацію також підтвердила й місцева влада, передає 24 Канал.

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В Харкові знову лунають вибухи

Близько о 16:07 в Харкові пролунали потужні вибухи. Як згодом стало відомо, ворог вдарив по одній з багатоповерхівок.

Тривога у місті та області триває понад 3 години й ворог не припиняє обстрілів. Так, близько о 17:46 в Харкові знову чули потужні вибухи.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що у місті чули вибухи. За кілька хвилин вони пролунали знову. Олег Синєгубов також додав, що окупанти знову цинічно завдають ударів по Харкову.

Перед цим ворог вдарив по багатоповерхівці

Окупанти не полишають терору Харківщини й вдень 14 травня вдарили по багатоповерхівці в центрі міста. Також пошкоджено не менше 10 гаражів на території житлового будинку.

Кількість постраждалих зростає чи не щохвилини. Станом на 18:10 відомо про 17 постраждалих, серед яких 2 дітей – 12-річний хлопчик і 8-річна дівчинка. Неповнолітні отримали поранення, їхній стан оцінюють як середній.

Серед інших постраждалих 10 жінок та 5 чоловіків. Найстаршому постраждалому – 87 років.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, стан 1 чоловіка оцінюють як важкий, ще 11 – у середньому стані, 5 – отримали легкі поранення або гостру реакцію на стрес. Загалом госпіталізовано 6 осіб.

У поліції додали, що, за попередньою інформацією, ворог вдарив по Харкову керованою авіабомбою. На місці атаки працюють усі профільні служби – вони фіксують наслідки ворожого обстрілу. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.