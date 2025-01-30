Змусили відповісти за слова Фіцо: словацького посла викликали в МЗС

Заступник міністра Олександр Міщенко зустрівся з Павелом Віздалом 30 січня. Причиною виклику посла стали чергові заяви Фіцо і його подальші дії. А саме виклик українського посла.

Кілька днів тому Фіцо заявив, що не любить Зеленського. Буцімто той створює Словаччині проблеми. Ба більше, словацький прем'єр назвав українського президента ворогом своєї країни. Про це пише 24 Канал з посиланням на МЗС України.

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Що сказали послу Словаччини в МЗС України

У пресрелізі мовиться, що дипломатові висловили рішуче несприйняття заяв офіційної Братислави про нібито втручання України у внутрішні справи Словацької Республіки.

Заступник міністра Олександр Міщенко висловив глибоке розчарування тим, що прем'єр-міністр Фіцо наразі виступає рупором Кремля і, нехтуючи приналежністю Словацької Республіки до Європейського Союзу, вдається до алогічних дій,

– ідеться там.

Українські дипломати закликали Братиславу припинити таку практику та повернутися до конструктивного діалогу. Адже обидва народи повинні мати добросусідські відносини. І водночас подякували словакам за допомогу у війні проти Росії.

Заяви Фіцо на тлі війни особливо обурливі. Вони шкодять і добрим стосункам між народами, і підривають єдність Європейського Союзу та Євроатлантичної спільноти у протидії державі-агресору.

"Неприпустимими є спроби уряду Словаччини зберігати залежність від постачання російських енергоносіїв всупереч спільній роботі ЄС і європейських партнерів зі зниження такої залежності та диверсифікації джерел постачання енергії, а також ігноруючи доводи української сторони щодо позбавлення Росії засобів фінансування терору проти України та українського народу", – наголосили в МЗС.

Цікаво, що МЗС уже реагувало на заяви Фіцо. Тоді у відомстві сказали, що він отруєний російською пропагандою і шукає зовнішніх ворогів. Словаччина, своєю чергою, викликала українського посла.