Після заяви Трампа Зеленський назвав втрати України у війні

Володимир Зеленський озвучив втрати України у війні з Росією. Він наголосив, що мовиться не лише про загиблих, а й поранених воїнів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Які втрати України у війні

Після зустрічі з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном у Парижі, а також після допису новообраного президента США Володимир Зеленський розкрив втрати України у війні. Так, від початку повномасштабного вторгнення на полі бою загинуло 43 тисячі воїнів, ще 370 тисяч українських захисників отримали поранення.

Водночас президент України наголосив, що приблизно 50% військових, які отримали поранення, повертаються у стрій після реабілітації. Зеленський додав, що одна з ключових відмінностей між російською армією й Силами оборони України – це рівень розвитку фронтової медицини, який у нашій армії значно вищий.

Наші люди ціною своїх життів захищають свій дім, і кожне життя наших воїнів і наших цивільних цінне для нас,

– наголосив президент України.

Зеленський також озвучив втрати Росії за майже 3 роки повномасштабної війни. Так, оновлені дані про російські втрати перевищують 750 тисяч людей. Серед них 198 тисяч убитих росіян та понад 550 тисяч поранених.

Зверніть увагу! Зранку 8 грудня Дональд Трамп опублікував допис у своїй мережі. У ньому новообраний президент США заявив, що Україна втратила у війні 400 000 військових та багато цивільних. Трамп також повідомив, що втрати Росії сягають 600 000 військових, серед яких і загиблі, і поранені.

Крім того, з вересня 2024 року Росія зазнає дійсно колосальних втрат. Зеленський наголосив, що співвідношення втрат 5 – 6 російських загарбників до 1 українського воїна.

Український лідер згадав і про українців у російському полоні. Зеленський підкреслив, що Україна робить все можливе, щоб повернути своїх людей додому. Дехто перебуває у нелюдських умовах окупантів від 2014 року.

Так, від 24 лютого 2022 року Україні вдалося повернути 3935 наших людей: 3767 воїнів та 168 цивільних. Однак, у ворожому полоні залишають ще тисячі українців, тому важливо повернути всіх, хто опинився у полоні.

Зеленський також нагадав про чи не найбільший воєнний злочин Росії – викрадення та депортація українських дітей. Згідно з офіційними даними, окупанти могли депортувати близько 20 тисяч дітей, проте російська пропаганда стверджує, що мовиться про сотні тисяч.