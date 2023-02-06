Після землетрусу в Туреччині в Італії попереджали про ризик цунамі
6 лютого 2023, 08:38Читать новость на русском
Джерело:Dipartimento Protezione Civile
Влада Італії попереджала про потенційну загрозу цунамі на узбережжі країни. Відповідне попередження надійшло після потужного землетрусу, який сколихнув Туреччину й Сирію.
Офіційні особи закликали громадян у прибережних районах переміститися на висоту та дочекатися додаткової інформації від місцевої влади. Згодом влада Італії скасувала попередження про цунамі для південного узбережжя країни.
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Людей в Італії закликали покинути прибережні райони
Тривога була піднята незабаром після того, як землетрус стався в центральній частині Туреччини і на північному заході Сирії.
Департамент цивільного захисту Італії рекомендував людям у прибережних районах перебратися на висоту.
Що відомо про землетрус в Туреччині
- На південному сході Туреччини, недалеко від кордону із Сирією, стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що постраждали 10 міст.
- У Туреччині оголошено рівень тривоги, що передбачає міжнародну допомогу. Також сильні підземні поштовхи, що відчувалися в Сирії одночасно із землетрусом на території Туреччини. В обох країнах землетрус призвів до серйозних руйнувань.
- За даними ЗМІ, у Туреччині та Сирії внаслідок стихії загинуло щонайменше 237 людей. Ще понад 400 осіб отримали поранення. У МЗС України перевіряють, чи є серед постраждалих українці.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до турецького колеги Реджепа Ердогана, запропонувавши йому допомогу.