Після землетрусу в Туреччині в Італії попереджали про ризик цунамі

Влада Італії попереджала про потенційну загрозу цунамі на узбережжі країни. Відповідне попередження надійшло після потужного землетрусу, який сколихнув Туреччину й Сирію.

Офіційні особи закликали громадян у прибережних районах переміститися на висоту та дочекатися додаткової інформації від місцевої влади. Згодом влада Італії скасувала попередження про цунамі для південного узбережжя країни.

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Людей в Італії закликали покинути прибережні райони

Тривога була піднята незабаром після того, як землетрус стався в центральній частині Туреччини і на північному заході Сирії.

Департамент цивільного захисту Італії рекомендував людям у прибережних районах перебратися на висоту.

Що відомо про землетрус в Туреччині