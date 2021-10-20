Після землетрусу: у Японії спливли давні кораблі – приголомшливе відео
Джерело:Asahi
У Японії землетрус підняв із дна води затоплені кораблі часів Другої світової війни. Трапилось це в районі острова Іводзіма.
На поверхню спливли 24 японських кораблів. Їх затопили війська США під час давньої битви за острів.
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Кораблі використовуватимуть із користю
Зруйновані кораблі піднялися з дна океану внаслідок підземних поштовхів. Відбулось це на одному з найнебезпечніших вулканів Японії під назвою Сурібаті.Зауважте! Острів Іводзіма відомий як місце однієї з найвідоміших битв між США і Японією на Тихому океані. Після закінчення війни острів довгий час перебував під контролем США. Японія його отримала лише 1968 року.
Судна перемістили в західну частину острова. Їх використовуватимуть як хвилерізи – водяну споруду для захисту від хвиль, плинів льоду й наносів.
Відтепер кораблі лежать на нещодавно сформованому пляжі. До землетрусу вони лиш частково здіймалися над водою.
Затоплені кораблі піднялись із дна океану: дивіться відео
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