Після землетрусу: у Японії спливли давні кораблі – приголомшливе відео

У Японії землетрус підняв із дна води затоплені кораблі часів Другої світової війни. Трапилось це в районі острова Іводзіма.

На поверхню спливли 24 японських кораблів. Їх затопили війська США під час давньої битви за острів.

До теми У Японії почалося виверження потужного вулкану: шокуючі відео

Кораблі використовуватимуть із користю

Зруйновані кораблі піднялися з дна океану внаслідок підземних поштовхів. Відбулось це на одному з найнебезпечніших вулканів Японії під назвою Сурібаті.

Острів Іводзіма відомий як місце однієї з найвідоміших битв між США і Японією на Тихому океані. Після закінчення війни острів довгий час перебував під контролем США. Японія його отримала лише 1968 року.

Судна перемістили в західну частину острова. Їх використовуватимуть як хвилерізи – водяну споруду для захисту від хвиль, плинів льоду й наносів.

Відтепер кораблі лежать на нещодавно сформованому пляжі. До землетрусу вони лиш частково здіймалися над водою.

Затоплені кораблі піднялись із дна океану: дивіться відео

Землетруси у світі: останні новини