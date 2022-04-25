Після знищення авіаударами: окупанти захопили спалене вщент Новотошківське
25 квітня 2022 , 18:17Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай у фейсбуці
Сергій Гайдай заявив, що російським окупантам все ж таки вдалося захопити вщент зруйноване Новотошківське. Перед цим ворог практично стер селище з лиця землі.
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації зазначив, що на місці населеного не пункту не залишилося нічого. З його слів, загарбники просто взяли випалену територію.
Читайте також Росіяни зривають евакуацію маріупольців і брешуть, що Україна не приїжджає за ними, – Бойченко
Після тривалого знищення авіаударами, рашисти зайняли Новотошківське, яке входить до складу Гірської ВЦА. За інші населені пункти громади тривають бої, тактика у ворога та сама – усе "рівняють з землею",
– вказав Сергій Гайдай.
Новина доповнюється...