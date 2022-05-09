Після зустрічі G7 Японія таки погодилася на нафтове ембарго проти Росії

Прем'єр-міністр Японії заявив, що його країна таки запровадить нафтове ембарго проти Росії. Схоже, що таке рішення Японія схвалила під тиском країн G7.

Рішення було важким, – Кісіда

Про відмову від нафти держави-агресорки повідомив японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. Про це він сказав у неділю, 8 травня.

Цікаво Як закрити для Росії лазівки з обходу санкцій: Україна запропонувала механізм

Кісіда зазначив, що ембарго запровадять у межах рішення G7 протидіяти вторгненню Росії в Україну.

Єдність G7 є надзвичайно важливою. На основі заяви лідерів G7 ми вирішили вжити заходів для принципового ембарго на російську нафту,

– наголосив прем'єр.

За його словами, таке рішення для Японії було "важким". Бо країна "покладається на імпорт для більшості своїх енергетичних ресурсів".

Кісіда не вказав терміни ембарго на імпорт російської нафти.

Що цьому передувало

Раніше в Японії казали, що долучаються до багатьох санкцій проти Росії, однак ембарго ввести не можуть. Мовляв, країна зіткнеться з "труднощами", якщо негайно відмовиться від нафти.

Зауважимо, що насправді Японія не є сильно залежною від російських енергоресурсів. Адже імпорт з Москви становить лише 4% загального імпорту нафти Японією за останній фінансовий рік до березня.

Читайте також Дії Путіна ганьблять Росію, – потужна заява G7 після розмови із Зеленським

G7 вирішили поступово припинити імпортувати нафту з Росії

За підсумками засідання лідерів країн "Великої сімки" на сайті Білого дому опублікували заяву. У ній мовилося про те, що держави зобов'язалися відмовитися від імпорту нафти з Росії. "Це сильно вдарить по головній артерії економіки Путіна і позбавить його доходів, необхідних для фінансування війни", – наголосили політики.

На повну відмову від російської нафти в країн є 6 місяців. Водночас припинити імпорт нафтопродуктів вони повинні до кінця 2022 року.

Це може вас зацікавити – нічне звернення президента Володимира Зеленського за 8 травня: відео