Після зустрічі міністірів, – Дещиця відповів, коли чекати союзу із Великою Британією і Польщею

Про створення союзу між Україною, Великою Британією та Польщею поки не оголосили. Як надовго відтермінували цей процес залежить від міністрів закордонних справ відповідних держав.

Прогрес у тристоронньому альянсі станеться після зустрічі міністрів. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі зауважив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

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"Думаю, що це (створення союзу – 24 канал) залежатиме від того, як домовляться міністри – коли вони разом зможуть зустрітися", – відзначив Дещиця.

Заяву мають оголосити у присутні очільників МЗС

За його словами, ідея така – щоб про новий альянс можна було оголосити у присутності трьох або хоча б двох міністрів закордонних справ.

До цього часу (треба – 24 канал) наповнити документ, який поки має кілька робочих назв (заява, меморандум) певними ідеями, які виникли після консультацій на рівні прем'єр-міністрів України, Польщі і Великої Британії. А також – переговорів з президентом України. Андрій Дещиця Посол України в Польщі

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