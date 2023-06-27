Після термінового звернення Путін зібрав Шойгу та інших очільників силових відомств

Ввечері 26 червня росЗМІ транслювали "потужне" звернення Владіміра Путіна. Опісля диктатор зібрав на нараду Шойгу та компанію.

"Бункерний" провів нараду з очільниками силових структур. Про це з посиланням на росЗМІ інформує 24 Канал.

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Російський диктатор провів нараду з силовиками

Пропагандисти вже оприлюднили коротке відео. На кадрах Путін подякував силовикам за "виконану роботу" упродовж кількох останніх днів.

Також заявив, що хоче обговорити ситуацію, яка склалася на даний час, а ще завдання, що стоять перед окупантами "унаслідок аналізу тих подій, що відбулися в країні". Схоже, що цього разу диктатор забоявся вживати слово "мятеж".

Зауважимо, що на нараді був і Сєргєй Шойгу, щоправда, чомусь не у військовій формі, як зазвичай. Окрім нього, генпрокурор Краснов, секретар радбезу Патрушев, міністр внутрішніх справ Колокольцев, очільник ФСБ Бортніков, директор федеральної служби військ національної гвардії Золотов, директор федеральної служби охорони Кочнєв та голова слідчого комітету Бастрикін.

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"Бункерний" диктатор провів нараду: дивіться відео

Що саме Путін сказав під час звернення